Куда обращаться военнослужащему после увольнения из ВСУ

После освобождения из Вооруженных Сил Украины важно не забыть несколько важных формальностей. Одна из них – это визит в ТЦК. Там вам нужно будет оформить документы, связанные с демобилизацией, и стать на военный учет. Если вы являетесь контрактником, вам также могут предложить пройти медицинское обследование для получения характеристики для резерва. Об этом пишет Новости.PRO.

После увольнения из Вооруженных Сил Украины вам необходимо:

Обратиться в ТЦК: Прибыть в территориальный центр комплектования по месту жительства. Предъявить документы: Паспорт, военный билет и другие документы. Пройти медицинское обследование (если нужно) Контрактники проходят медицинское обследование для получения характеристики для резерва. Оформить документы: сотрудники ТЦК помогут вам оформить все необходимые документы.

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Ключевые моменты, которые следует подчеркнуть:

Обязательность постановки на военный учет после демобилизации.

Сроки обращения в ТЦК (в течение 5 дней).

Необходимость прохождения медицинского обследования для контрактников.

Важность постановки на военный учет для получения социальных гарантий.

Напомним, ранее мы более подробно рассказывали о том, кого из пенсионеров все же могут мобилизовать.

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