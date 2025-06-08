Квартира в Британии: сколько времени понадобится украинцу, чтобы заработать на собственное жилье

Время, необходимое для накопления средств на жилье в Англии, зависит от конкретного города. К примеру, в Лондоне для этого может понадобиться более 23 лет.

Сколько времени нужно жителям разных регионов Англии, чтобы собрать достаточно денег на квартиру. Об этом сообщает 24 канал.

Цены на жилье в разных регионах Англии.

В конце мая 2025 года правительство Великобритании обнародовало статистику по средним ценам на недвижимость за март этого года. По этим данным, средняя стоимость квартир в разных уголках Англии составляет:

Восточный Мидленд (города Ноттингем, Лестер, Линкольн, Дерби, Нортгэмптон) – около 244 тысяч фунтов стерлингов (примерно 328 тысяч долларов);

Восточная Англия (Кембридж, Лутон) – 344 тысячи фунтов стерлингов (463 тысячи долларов);

Лондон – 552 тысячи фунтов стерлингов (743 тысячи долларов);

Северо-Восточная Англия (Ньюкасл-апон-Тайн, Тайнсайд) – 168 тысяч фунтов стерлингов (226 тысяч долларов);

Северо-Западная Англия (Ливерпуль, Манчестер) – 217 тысяч фунтов стерлингов (292 тысяч долларов);

Юго-Восточная Англия (Оксфорд, Портсмут, Саутгемптон) – 386 тысяч фунтов стерлингов (519 тысяч долларов);

Юго-Западная Англия (Бристоль, Эксетер, Глостер) – 311 тысяч фунтов стерлингов (418 тысяч долларов);

Западный Мидленд (Бирмингем, Ковентри, Шрусбери) – 250 тысяч фунтов стерлингов (336 тысяч долларов);

Йоркшир и Гамбер (Йорк, Кингстон-апон-Галл, Шеффилд) – 211 тысяч фунтов стерлингов (284 тысяч долларов).

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Медианные зарплаты по регионам Англии

Согласно данным NimbleFins, средняя годовая медианная зарплата в Англии составляет 37430 фунтов стерлингов. Рассмотрим показатели по отдельным регионам:

Восточный Мидленд – 33 973 фунта стерлингов (примерно 45 728 долларов);

Восточная Англия – 36 949 фунтов стерлингов (49 734 доллара);

Лондон – 47 455 фунтов стерлингов (63 875 долларов);

Северо-Восточная Англия – 32 960 фунтов стерлингов (44 364 доллара);

Северо-Западная Англия – 35 170 фунтов стерлингов (47 339 долларов);

Юго-Восточная Англия – 39 038 фунтов стерлингов (52 545 долларов);

Юго-Западная Англия – 35 634 фунта стерлингов (47 964 доллара);

Западный Мидленд – 34 938 фунтов стерлингов (47 027 долларов);

Йоркшир и Гамбер – 34 401 фунт стерлингов (46 304 доллара).

Сколько времени нужно откладывать на жилье

Для упрощения расчетов предположим, что живущие в Англии украинцы получают среднюю зарплату и могут откладывать половину своего дохода на покупку квартиры.

В таких условиях накопление на собственное жилье займет примерно:

Восточный Мидленд – более 14 лет;

Восточная Англия – более 18 лет;

Лондон – более 23 лет;

Северо-Восточная Англия – около 10 лет;

Северо-Западная Англия – более 12 лет;

Юго-Восточная Англия – около 20 лет;

Юго-Западная Англия – более 17 лет;

Западный Мидленд – более 14 лет;

Йоркшир и Гамбер – более 12 лет.

Следует отметить, что эти подсчеты ориентировочные, ведь не учитывают индивидуальные зарплаты, ценовые колебания на жилье, а также возможности конкретного человека или семьи регулярно откладывать определенную сумму.

Раньше мы рассказывали, какие типы жилья украинцы больше не хотят покупать в 2025 году.

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