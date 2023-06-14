Лайфхак, чтобы спать удобнее: Что делать, если подушка слишком тонкая

Часто возникает ситуация, когда долгожданный отдых ночью не доставляет ожидаемого удовольствия из-за неудобства подушки. Тонкая подушка может существенно нарушить качество вашего сна, что не удивительно, поскольку она не обеспечивает достаточно комфорта для засыпания в приятных условиях.

Читайте также: 5 полезных программ для улучшения сна

Если вы сталкиваетесь с такой проблемой, не торопитесь отправляться за новой подушкой в магазин – такая неожиданная покупка может повлиять на ваш бюджет. Решение проблемы может быть достаточно простым – нужна только наволочка.

Единственное требование к постельному белью состоит в том, что его размеры должны быть меньше размеров подушки. Спать на тонкой подушке станет гораздо приятнее, если на нее надеть "тесную" наволочку.

А как дополнительный бонус, когда речь заходит о постельных принадлежностях, вот еще один полезный лайфхак. Хранить пододеяльники и простыни из одного комплекта удобно можно, разложив их отдельно по соответствующим наволочкам.

Предлагаем вам также узнать советы экспертов по сну, которые рассказали, что заставляет человека просыпаться ночью.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!