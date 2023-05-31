Лаконичные и смелые модели: пять самых стильных юбок на лето 2023 года

Стильные юбки на лето 2023 - какую юбку выбрать на лето - модные тренды 2023

Стилисты показали модные юбки, которые обязательно должны находиться в гардеробе летом 2023 года. Модели удивляют разнообразием и приятно удивляют.

Среди трендов этого года можно подобрать для себя очень удачный вариант. Наиболее популярны джинсовые юбки, кроше и т.д.

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Джинсовая юбка длины макси

Просто must have на лето 2023 – удлиненная джинсовая юбка. Такое дело обязательно должно быть в гардеробе.

Стильные юбки на лето 2023 - какую юбку выбрать на лето - модные тренды 2023

кроше

Летом популярны будут юбки из трикотажа в стиле кроше. В удачном сочетании они будут интересны и стильны.

Стильные юбки на лето 2023 - какую юбку выбрать на лето - модные тренды 2023

Юбка с разрезом

Главная модель года – юбка с разрезом, которая очень женственна, а глубокий вырез вытянет визуально силуэт.

Стильные юбки на лето 2023 - какую юбку выбрать на лето - модные тренды 2023

Юбки в белье

Легкие юбки до сих пор остаются актуальными, а каждый сезон меняется только их длина, цвета и другие детали. В настоящее время выбирайте удлиненные детали.

Стильные юбки на лето 2023 - какую юбку выбрать на лето - модные тренды 2023

Кожаная юбка

Кожа остается на пике популярности, а удачными будут базовые и лаконичные модели.

Стильные юбки на лето 2023 - какую юбку выбрать на лето - модные тренды 2023

Напомним, что известный дизайнер Андре Тан рассказал о главных модных трендах лета 2023 года. Следует обратить внимание на монохромность, яркий красный, вырезы и обнажение живота.

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