LBTC на Sui: новый этап в развитии Bitcoin в DeFi

Криптовалютный мир получил очередной толчок к изменениям: Lombard Finance объявила о запуске своего ликвидного стейкинг-токена Bitcoin (LBTC) на блокчейне Sui. Это первый случай, когда LBTC выходит за пределы EVM-совместимых экосистем, что может существенно повлиять на расширение DeFi-решений для владельцев биткоинов и повысить их активность в сети.

Для тех, кто интересуется цифровыми активами, это открывает новые перспективы. Если раньше LBTC использовался только в сетях Ethereum, Base и BNB Chain, то теперь он станет доступным в Sui - высокопроизводительном блокчейне, который привлекает внимание своими технологическими возможностями и скоростью транзакций. Это дает владельцам Bitcoin не только шанс получать вознаграждения за стейкинг, но и использовать актив в новых DeFi-приложениях. Сейчас в протоколах Sui заблокировано более $1,3 млрд, и интеграция LBTC может значительно увеличить этот показатель, сделав платформу более привлекательной для инвесторов.

Еще одно преимущество для пользователей - удобство. LBTC будет поддерживаться в кошельках Sui Wallet и Phantom Wallet, а также интегрирован в ключевые DeFi-платформы: Cetus, Navi Protocol и SuiLend. Это сделает его доступным для широкой аудитории, даже для тех, кто ранее не работал с DeFi.

Глобальный вопрос - как эта интеграция изменит DeFi-ландшафт? Если Lombard Finance успешно реализует свою стратегию, это может вдохновить другие криптопроекты на освоение альтернативных блокчейнов, что будет способствовать децентрализации рынка и появлению новых финансовых инструментов, увеличивая доступность DeFi для широкой общественности.Сейчас LBTC уже демонстрирует сильные позиции: в обращении находится почти $2 млрд, а 70% токенов активно работают в DeFi-протоколах, таких как Aave и Morpho. Для стимулирования использования LBTC в Sui компания планирует специальные поощрения, которые могут ускорить его адаптацию в экосистеме и сделать его более популярным среди пользователей.

Это событие может стать переломным моментом для Bitcoin в мире децентрализованных финансов. Если раньше BTC рассматривали как цифровое золото для сохранения стоимости, то сейчас он все больше превращается в актив, который можно эффективно использовать в DeFi. Успешное внедрение LBTC в не-EVM среды может открыть новые возможности для владельцев Bitcoin, сделав его частью глобальной финансовой экосистемы и создав еще больше вариантов для инвестирования.

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