Легкий, как облако: как сделать японский чизкейк дома

Во всем мире японский чизкейк известен своей нежностью. Его секрет заключается в добавлении взбитых белков, придающих ему воздушность.

Ингредиенты:

– 250 г сливочного сыра;

– 60 граммов сливочного масла;

– 100 миллилитров молока;

– 6 яиц;

– 60 граммов муки;

– 20 г кукурузного крахмала;

– 1/4 чайной ложки соли;

– 1/4 чайной ложки лимонного сока;

– 140 г сахара;

– сахарная пудра для украшения.

Способ приготовления:

1. Духовку установите 160 градусов. Форму для чизкейка возьмите диаметром 20 сантиметров и выстелите ее пергаментом.

2. Положите сыр, масло и молоко в кастрюлю и нагрейте их на маленьком огне постоянно помешивая.

3. Отставьте в сторону и дождитесь охлаждения.

4. Отделите желтки от белков и положите их в большую миску. Добавьте муку, крахмал, соль и лимонный сок и перемешайте венчиком. Добавьте творожную смесь и перемешайте до гладкости.

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5. Положите белки в миску и взбейте, медленно добавляя сахар до образования пиков. Треть белков добавьте в сырную смесь и аккуратно перемешайте. Затем добавьте вторую полицию белков.

6. Перелейте смесь в форму для выпечки, а ее поставьте в жаропрочную миску или форму большего диаметра и налейте в нее горячую воду до половины. Отправьте в духовку в час. По истечении времени выпекания подержите чизкейк в духовке еще 15 минут со слегка открытой дверцей.

7. Извлеките из формы, дождитесь охлаждения и посыпьте сахарной пудрой.

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