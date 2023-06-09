Легкий летний салат с булгуром за 15 минут: готовить очень просто и дешево

Булгур – это традиционный и популярный ингредиент ближневосточной кухни, который производится из обработанной пшеницы. Он богат питательными веществами.

В частности, булгур содержит большое количество клетчатки, белков, витаминов и минералов, таких как железо, магний и фосфор. А еще булгур обладает низким гликемическим индексом, что означает, что он не быстро повышает уровень сахара в крови после потребления. Это особенно полезно для контроля уровня сахара в крови и сохранения стабильного уровня энергии.

Читайте также: Подойдет для всех: универсальный рецепт для консервации любых овощей на зиму

Эта крупа способствует поддержанию здоровой желудочно-кишечной функции – клетчатка, содержащаяся в булгуре, способствует здоровому пищеварению, улучшает перистальтику кишечника.

Булгур обладает относительно низкой калорийностью, что делает его отличным выбором для тех, кто следит за своей фигурой или стремится снизить калорийный прием.

Вот простой рецепт салата с булгуром, который можно приготовить летом:

Этот салат с булгуром является освежающим и легким блюдом для летнего времени, которое можно подать в качестве гарнира к основному блюду или его можно употреблять самостоятельно.

Ингредиенты:

200 г булгуру

1 огурец, нарезанный на кубики

1 помидор, нарезанный на кубики

1/2 красного лука, нарезанного на тонкие полукольца

1/4 чашки свежей мяты, нарезанной

Сок из 1 лимона

2 столовые ложки оливкового масла

Соль и перец по вкусу

Как готовить:

Отварите булгур, пока крупа будет вариться, подготовьте овощное основание: в большую миску накрошите огурец, помидоры, лук и мяту.

Затем, когда булгур сварится, охладите его и добавьте в овощную смесь и хорошо перемешайте.

В другой маленькой миске смешайте сок из лимона, оливковое масло, соль и перец.

Заправьте этой смесью салат и перемешайте.

Советуем также обратить внимание на рецепт фаршированного перца в банках.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!