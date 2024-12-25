Летел из Баку в Грозный: в Казахстане разбился пассажирский самолет (видео)

В среду, 25 декабря, неподалеку казахстанского города Актау разбился пассажирский самолет. По предварительной информации, он совершал рейс из Баку в Грозный.

Об этом сообщил портал Tengrinews. МЧС Казахстана подтвердило факт авиакатастрофы вблизи Актау, где после падения самолета вспыхнул пожар. По предварительной информации, есть выжившие. Впоследствии министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова заявила, что удалось спасти шесть человек.

Для ликвидации пожара на месте крушения привлекли 52 спасателя и 11 единиц спецтехники.

Читайте также: Пусал ракеты по Одессе: неподалеку от Севастополя исчез истребитель Су-30СМ стоимостью 50 млн долларов

По данным местного издания Orda, разбившийся самолет Embraer E190 принадлежал авиакомпании Azerbaijan Airlines. Перед трагедией борт выполнил несколько кругов над аэропортом Актау, куда его направили вместо Махачкалы из-за сильного тумана. Перед аварией рейс J2 8243 Azerbaijan Airlines подал экстренный сигнал.

На момент крушения на борту находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа. По предварительной информации, более половины пассажиров составляли граждане РФ.

Напомним, 9 сентября во время тестового полета в Московской области разбился уникальный самолет-амфибия "Алекс-251". Тогда погибли оба члена экипажа.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!