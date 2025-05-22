Летнее снижение субсидий: кому урежут выплаты уже в ближайшее время

Для многих граждан Украины жилищная субсидия является важной формой финансовой помощи, остающейся актуальной даже после завершения отопительного периода. Однако летом он не всем начисляется автоматически.

Поэтому отдельным категориям населения следует поторопиться, чтобы не остаться без государственной поддержки. В Пенсионном фонде Украины объяснили, кто обязательно должен подать обновленное заявление на назначение субсидии и какие последствия могут быть, если этого не сделать вовремя.

Жилищная субсидия – это вид государственной поддержки для граждан, которым сложно самостоятельно покрывать расходы на коммуналку. Ее размер определяется исходя из доходов и имущественного положения домохозяйства. Субсидия компенсирует расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг и содержание общего имущества в многоквартирном доме. Помощь оказывается в два периода:

отопительный – с 1 октября по 30 апреля;

неотапливаемый – с 1 мая по 30 сентября.

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В то же время расчет субсидии за октябрь и апрель производится с учетом только тех дней, когда фактически было отопление – с 16 октября по 15 апреля. Начисление в мае охватывает только вторую половину апреля.

Кто должен повторно подать заявление на получение субсидии

С мая Пенсионный фонд Украины начинает прием заявлений на продление субсидии до 30 апреля 2026 года. В большинстве случаев помощь продолжают автоматически при условии, что не изменился состав семьи, имущественное положение или не возникло задолженности за коммунальные услуги.

Впрочем, некоторым категориям граждан необходимо лично подать обновленное заявление и право на доходы. В частности, это касается:

лиц, проживающих в наемном жилье;

семей с внутренне перемещенными лицами;

семей, где количество зарегистрированных лиц больше, чем фактически проживает;

претендующих на субсидию для приобретения твердого, жидкого печного топлива или сжиженного газа.

Во избежание потери выплат эти заявители должны обратиться в Пенсионный фонд в течение двух месяцев с начала соответствующего периода – отопительного или неотапливаемого. В таком случае субсидию начислят с начала сезона, но не раньше даты, с которой лицо имело право на помощь.

Если документы подать с опозданием, то субсидия за первые два месяца лета уже не будет компенсирована.

Раньше мы рассказывали, кому придется вернуть деньги за отопительный сезон.

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