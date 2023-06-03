Лето 2023 станет временем неудач для четырех знаков зодиака: что их ждет

Летом 2023 года Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, Венера и Меркурий будут ретроградными. Попятные движения планет – это отклонения от нормального вращения небесных тел, что сказывается на жизни людей. Такие процессы замедляют темп жизни, вызывают недопонимания и неудачи.

Под удар попадут четыре знака зодиака – Рак, Дева, Водолей и Рыбы. Вот что их ждет!

Рак

Финансовые проблемы выбьют чутких и заботливых Раков из колеи. Особенно тяжелым будет июль, уроженцы знака будут чувствовать себя подавленными, но это не повод сдаваться. Пришло время переосмыслить решения, принятые ранее, и заложить более прочную основу для будущего.

Медлительный Плутон вызовет проблемы в личной жизни – вероятны конфликты с партнером, которые заставят усомниться в выборе. Если отношения дороги, то нужно искать компромиссы.

Дева

Девы ненавидят, когда что-то идет не по плану. К сожалению, лето 2023 года внесет хаос в их рутину. Они будут топать ногой много раз и чувствовать разочарование. Им стоит найти отдушину в спорте – только ежедневные физические нагрузки спасут самочувствие.

Когда Сатурн будет в оппозиции с Марсом в июле, Девам будет не хватать уверенности в себе. У них возникнут проблемы на работе, из-за которых они могут потерять деньги. О карьерном росте также придется забыть – лето окажется неблагоприятным периодом.

Водолей

Водолеев трудно чем-либо удивить, но Плутон заставит их заглянуть глубоко внутрь себя и проработать ошибки прошлого. Уроженцам знака этим летом придется сделать важный выбор – возможно, одно неожиданное событие заставить их сменить место жительства и работу. Денег также будет критически не хватать.

Сатурн будет противостоять Марсу 19 июля – этот транзит вызовет напряжение в отношениях со второй половинкой. Партнеры в ссорах могут перейти черту, после которой возобновить все будет невозможно. Уроженцы знака рискуют остаться с разбитым сердцем.

Рыбы

У Рыб потрясающая интуиция и психологическая устойчивость, которым можно только позавидовать. Однако жизненные испытания лета 2023 года заставят их усомниться в своих способностях. Уроженцы знака почувствуют, что их планы рушатся. На работе они могут попасть под сокращения, а те, кого называли друзьями, предадут.

Проблемы в любви возможны с 10 июля, когда Марс войдет в 7-й дом партнерства. Рыб ждет серьезный конфликт со второй половинкой. Уроженцы знака будут настроены враждебно по отношению к своему партнеру, однако им стоит дать любимому человеку второй шанс.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.