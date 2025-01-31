Льготные места в маршрутках: что изменится в 2025 году

Хотя закон четко определяет право на бесплатный проезд для определенных категорий граждан, водители маршруток часто отказывают им в посадке, утверждая, что льготные места уже заняты или вообще без объяснений. Такие действия нарушают права пассажиров и вызывают вопросы, имеют ли перевозчики право ограничивать количество льготных мест в транспорте.

В статье 12 Закона Украины "О транспорте" указано, сколько льготных мест должно быть в маршрутках в 2025 году.

Могут ли льготникам отказать в проезде?

Согласно Закону Украины "Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине", лица с инвалидностью и их сопровождающие имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте независимо от количества свободных мест. Законы "О транспорте" и "Об автомобильном транспорте" категорически запрещают отказ льготникам в перевозке. Полный перечень лиц, имеющих право на бесплатный проезд в маршрутных такси, можно найти по соответствующей ссылке.

Читайте также: Льготы для пенсионеров: в каком транспорте можно ездить бесплатно

Отказ в льготной перевозке является нарушением закона. Перевозчики обязаны перевозить льготников без каких-либо ограничений, даже если все уже заняты. В случае нарушения прав льготных пассажиров, водители и перевозчики могут быть оштрафованы.

Согласно статье 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, штраф за незаконный отказ в льготной перевозке варьируется от 8 до 10 тысяч рублей (от 136 до 170 грн). Если водитель применит силу или вытолкнет пассажира из транспорта, штраф может возрасти до 50 тысяч рублей (850 грн).

Почему водители нарушают права льготников

Одной из причин нарушения прав льготников является отсутствие четких правил учета перевозок этой категории пассажиров, что создает проблемы, в том числе возмещение расходов перевозчикам. Местные власти не всегда предусматривают необходимые средства для компенсации, из-за чего перевозчики вынуждены работать без дотаций. Как результат, водители часто ограничивают количество льготников на борту, допуская только 1-2 человека, а остальным предлагают ждать следующего транспорта.

Однако это не оправдание для нарушения законодательства. Водители не вправе отказывать льготным пассажирам в перевозке. К тому же для покрытия расходов перевозчики часто повышают тарифы для нельготных пассажиров, что позволяет компенсировать расходы по перевозке льготников.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменится соцобеспечение в 2025 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!