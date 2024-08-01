Льготы для пенсионеров на доставку газа: что нужно знать

Даже если пользователь не использовал газ в течение года, но остается подключенным к сети, он обязан платить за доставку газа. Однако есть ситуации, когда можно избежать этой оплаты.

Должны ли пенсионеры платить за доставку газа

Украинцы получают два счета: один за потребленный газ, другой за доставку. Льготы на оплату доставки газа не зависят от того, является ли человек пенсионером.

Впрочем, можно избежать оплаты за доставку газа при определенных условиях. Если люди не используют газ, но подключены к газовой сети, они должны платить за доставку.

Чтобы избежать платы за доставку, необходимо официально отказаться от нее. Для этого следует расторгнуть контракт и отключиться от газовой сети.

Важно! Если лицо не хочет разрывать сделку из-за возможности будущего использования газа, оно может уплачивать минимальную сумму до момента возобновления пользования газом.

Как отменить соглашение о доставке газа

Чтобы расторгнуть соглашение о доставке газа, нужно выполнить следующие действия:

Получить акт о прекращении поставок газа. Обратиться к оператору газораспределительной сети (ОГРМ) с просьбой о расторжении договора.

Если подача газа продолжается:

Написать заявление оператору ГРМ для официального расторжения сделки. Если оператор ГРМ отказывается разрывать договор, подать жалобу в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в энергетике и коммунальных услугах.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из украинских пенсионеров не получит надбавку по возрасту.

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