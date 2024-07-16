Льготы для семей УБД в 2024: кто имеет право и как подать заявку

Семья ветерана войны имеет возможность обратиться за получением социальных льгот, согласно последним сообщениям от Пенсионного фонда.

Вот кто может претендовать на социальные льготы от имени ветерана:

Его жена или муж;

Родители, не имеющие возможности работать;

Незамужние дети старше 18 лет с инвалидностью II группы, признанные таковыми с детства;

Лицо, проживающее и ухаживающее за ветераном с инвалидностью I группы, если ветеран не женат, согласно постановлению Кабмина № 1395 от 27.12.2023 года.

Что касается подачи заявления на льготы, то теперь можно подать одно универсальное заявление вместо двух отдельных. Это можно сделать следующими способами:

Лично в сервисных центрах Пенсионного фонда, у представителей исполнительных органов местного самоуправления или в центрах предоставления административных услуг;

Отправить по почте в адрес соответствующего органа Пенсионного фонда;

Онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение или, по возможности, через портал Действие.

Ранее мы говорили, на какие льготы на оздоровление могут претендовать семьи военных.

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