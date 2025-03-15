Льготы на коммуналку: на какие скидки имеют право УБД в 2025 году

Граждане Украины, которые имеют статус участника боевых действий, могут воспользоваться рядом льгот. В частности, это касается оплаты коммунальных услуг.

Размер скидки определяется в зависимости от вида услуги и специфических условий. Об этом пишет "24 Канал" со ссылкой на закон Украины.

На сегодня участники боевых действий могут получить такие льготы:

75% скидки на оплату жилья (квартирную плату);

75% скидки на коммунальные сервисы;

75% скидка на топливо для домов без централизованного отопления.

Читайте также: Сколько нужно отслужить для получения статуса УБД в 2025 году: подробности

Если же УБД имеет инвалидность, он имеет право на полное (100%) освобождение от оплаты коммунальных услуг.

"Площадь жилья, на которую предоставляется скидка, при расчетах платы за отопление составляет 21 метр квадратный отапливаемой площади на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10,5 метра квадратных на семью", – отмечается в законе.

Заметим, для того, чтобы воспользоваться скидкой, участнику боевых действий или его родственнику, который имеет на нее право, необходимо обратиться в соответствующие учреждения, в частности в Пенсионный фонд Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!