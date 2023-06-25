Одна из главных проблем сборов путешествия – маловатый чемодан и много вещей. Но, возможно, вы просто не умеете их компактно складывать. UaPortal подскажет, как вместить в чемодан все.

Популярным методом является скручивание вещей, так они действительно занимают меньше места, но затем одежду нужно гладить.

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Поэтому складывайте одежду так, как вы складываете ее в шкафу. Она будет занимать столько же места, сколько и скрученной, но при этом выглядеть привлекательно.

Также можно использовать специальные упаковочные пакеты для одежды. Они компактно лягут в ваш чемодан, а одежда будет хорошо выглядеть.

Напомним, мы уже писали, как правильно спланировать поездку.

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