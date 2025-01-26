Лидируют среди всех иностранцев: сколько украинцы приобрели недвижимости в Польше

Граждане Украины стали одними из самых активных иностранцев, покупающих недвижимость в Польше, за время полномасштабной войны. Согласно итогам 2023 года (данные за 2024 год пока не рассчитаны), украинцы приобрели у Польши 379,6 тыс. кв. м жилой площади, что составляет 49,4% общей площади, купленной иностранцами.

Кроме того, украинцы приобрели 21 тыс. кв. м коммерческой недвижимости (33,4%). Информацию дает Слово и дело.

Для сравнения, в 2013 году украинцы приобрели у Польши 18,5 тыс. кв. м жилых помещений и 2,8 тыс. кв. м коммерческих, что соответствовало доле 11,4% и 8,8% соответственно.

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В первый год полномасштабной войны украинцы приобрели у Польши 328,2 тыс. кв. м жилой площади и 22,3 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Их доля в общем объеме купленной иностранцами недвижимости составила 45,1% и 30,5% соответственно.

Также следует отметить, что юридические лица, учредителями которых являются украинцы, стали активнее покупать недвижимость в Польше, особенно жилую.

Лидируют среди всех иностранцев: сколько украинцы приобрели недвижимости в Польше. Источник: Слово і діло Лидируют среди всех иностранцев: сколько украинцы приобрели недвижимости в Польше. Источник: Слово і діло

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