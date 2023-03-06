Ликвидировано 18 оккупантов: бойцы ВСУ в Херсонской области ликвидировали три лодки с российскими ДРГ

Украинским защитникам в Херсонской области удалось уничтожить три катера с российскими диверсионно-разведывательными группами. Это произошло вблизи острова Большой Потемкинский в Херсонской области.

Как сообщили в Оперативном командовании "Юг", враг продолжает использовать гражданские лодки для передвижения своих ВРГ.

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"В районе Большого Потёмкинского острова по известному всему миру курсу направлены три переоборудованные оккупантами гражданские моторные лодки вместе с ДРГ. 18 оккупантов демилитаризированы", – говорится в сообщении.

Ситуация в зоне ответственности Сил обороны юга сложная, но контролируемая.

В командовании сообщили также, что нашим защитникам на юге удалось значительно проредить и количество вражеской военной техники: "Ракетно-артиллерийские подразделения, выполняя огневые задания по тщательно выверенным координатам, сократили вражеские мощности на 3 зенитно-ракетных комплекса, 2 единицы инженерной техники, которыми враг обустраивает оборону на левобережье, уничтожены 2 наблюдательных поста и склад с боеприпасами".

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