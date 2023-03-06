Українська
Война в Украине

Бойцы из 36 ОБрМП показали видео, как "выкуривают оккупантов из нор" на Донецком направлении

Былим Елена

Бойцы из 36 ОБрМП показали видео, как 'выкуривают оккупантов из нор' на Донецком направлении

Украинские защитники из 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского совместно с бойцами 503 Отдельного батальона морской пехоты продолжают уничтожать врага и его военную технику на восточном направлении.

Так, в сети появилось видео, как бойцы из 36 ОБРМП и 503 ОБМП "выкуривали окупантов из нор" и ликвидировали живую силу врага с помощью сбросов с беспилотников.

Читайте также: Спецподразделение Kraken показало уничтожение вражеской башни наблюдения на территории России (видео)

"Морпехи 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского совместно с 503 отдельным батальоном морской пехоты воспитывают у российских солдат чувство уважения и уважения территориальной целостности Донецкой области Украины", — прокомментировали наши защитники эти кадры.

Ранее украинские военные показали, как отразили вражеский штурм в районе Авдеевки Донецкой области. Враг пытался атаковать танком и пехотой. Отдельная президентская бригада имени Богдана Хмельницкого через два дня отразила два штурма российских войск.

Ранее появилось видео, как украинские военные с помощью дрона обезвредили сразу несколько оккупантов. Для этого наши бойцы сбросили с беспилотника гранату.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!

украинские военныевоенная техникароссияневидеоВойна в Украине