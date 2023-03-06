Бійці з 36 ОБрМП показали відео, як 'викурюють окупантів з нір' на Донецькому напрямку

Українські захисники з 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського спільно з бійцями 503 Окремого батальйону морської піхоти продовжують нищити ворога та його військову техніку на східному напрямку.

Так, у мережі з'явилося відео, як бійці з 36 ОБрМП та 503 ОБМП "викурювали окупантів з нір" та ліквідовували живу силу ворога за допомогою скидів з безпілотників.

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"Морпіхи 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського спільно з 503 Окремим батальйоном морської піхоти виховують у російських солдат почуття поваги і шанування територіальної цілісності Донецької області України", – прокоментували наші захисники ці кадри.

Раніше українські військові показали, як відбили ворожий штурм в районі Авдіївки на Донеччині. Ворог намагався атакувати танком та піхотою. Окрема президентська бригада імені Богдана Хмельницького за два дні відбила два штурми російських військ.

Раніше з'явилося відео, як українські військові за допомогою дрона знешкодили одразу декількох окупантів. Для цього наші бійці скинули з безпілотника гранату.

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