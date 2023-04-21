Лимонная кислота и уксус: как легко устранить накипь из чайника

Жесткая вода нашего водопровода создает на стенках чайника налет, попадающий в воду, которую мы пьем. Если регулярно не чистить чайник, налета станет так много, что прибор сгорит. UaPortal разбирался, как бороться с данной проблемой.

Как очистить чайник от накипи

Лимонная кислота

Лимонная кислота превосходно очищает чайник от накипи. На 1 л воды возьмите 2 ложки кислоты или 1/4 лимона. Налейте в чайник воду, вскипятите и дождитесь охлаждения. Вылейте "лимонную воду". Ополосните чайник под водой.

Уксус

На 1 литр воды возьмите 100 мл уксуса или 1-2 столовых ложки эссенции. Вскипятите. Дождитесь полного охлаждения. Вылейте воду, промойте чайник под водой. У этого способа есть один минус: в доме будет пахнуть уксусом, потому придется проветривать помещение.

Метод с газированными напитками

К необычным методам очистки чайника от накипи относится очищение "Коко-Колой". Метод рабочий, но дороже других и может окрасить внутренние стенки чайника.

Итак, откройте бутылку с напитком, дождитесь пока выйдет весь газ, залейте в чайник до половины и прокипятите. Дождитесь полного охлаждения и промойте чайник под водой.

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Сода

Самый бюджетный вариант очищения. Устраняет загрязнение любой сложности.

Вскипятите воду в чайнике, засыпьте 3 чайные ложки соды и перемешайте до растворения. Дождитесь охлаждения и вылейте. Промойте водой.

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