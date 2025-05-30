Локальные дожди и до 26 градусов тепла: прогноз погоды в Украине на 31 мая

В субботу и воскресенье, 31 мая и 1 июня, в Украине ожидается теплая погода с дневной температурой от +20 до +26°C. В субботу осадки пройдут в западных, восточных, а также некоторых центральных и южных регионах.

Дожди будут сопровождаться грозами. Об этом сообщает Укргидромицентр.

На севере страны будет преобладать сухая погода, кроме Житомирской и Черниговской областей, где возможны кратковременные дожди. Киевская и Сумская области осадков уйдут.

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Начало лета, 1 июня, принесет солнечную погоду в северные регионы, в то время как в остальных областях сохранится вероятность периодических дождей.

В Киеве выходные обещают быть теплыми – температура воздуха будет достигать +22…+24°C. Существенные осадки в столице маловероятны.

Ранее мы рассказывали, стоит ли ждать заморозков в июне в Украине.

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