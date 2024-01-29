'Лучше если бы деньги поступали в бюджет Украины', - Зеленский о помощи украинским беженцам за границей

Президент Украины заявил, что лучше бы деньги, которые разные страны оказывают в качестве соцпомощи украинским беженцам, поступали в бюджет Украины. После чего уже сама Украина их бы распределяла между этими людьми. Да, эти поступления могли бы поддерживать украинскую экономику.

Об этом заявил Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD.

Во время разговора журналистка телеканала подчеркнула, что только в Германию из Украины выехали около 200 тысяч мужчин призывного возраста, и спросила, не следует ли немецким властям подумать над сокращением соцпомощи таким мужчинам, чтобы этими деньгами, которые будут сэкономлены, поддерживать Украину.

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"Если правительство хочет помогать украинцам, то есть такой момент – например, какой-то человек уехал и находится за границей и получает поддержку от Германии. И мы благодарим за то, что вы поддерживаете наших граждан. Но бывает так, что этот человек получает поддержку и от вас , и от нас.Ну, так бывает.Я сейчас не о наших украинцах в Германии.Я вам обобщаю это.И поэтому я всегда говорил, что для нас гораздо лучше, если бы Германия поддерживала украинцев, давая деньги в бюджет Украины, а потом Украина уже бы перераспределяла эти деньги в зависимости, где находится этот человек", – сказал глава государства.

Напомним, Зеленский высказал мнение о принудительной мобилизации: "очень неправильно".

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