Лучше не рисковать: какой штраф ждет украинских водителей за популярную привычку

Использование мобильного телефона при управлении транспортным средством является распространенным нарушением Правил дорожного движения. Однако полностью ли запрещено разговаривать по телефону. когда водитель за рулем?

Согласно Правилам дорожного движения, водителю запрещено пользоваться средствами связи, держа их в руке во время движения. Это означает, что держать телефон в руке и одновременно управлять автомобилем является нарушением и наказывается штрафом, предупреждает "Дорожный адвокат".

Читайте также: Кто из этих водителей получит немалый штраф: непростой тест на знание ПДД

Можно ли разговаривать по телефону во время движения?

Так, ПДД не запрещают полностью пользоваться мобильным телефоном при управлении автомобилем. Существуют легальные способы общения по телефону за рулем:

Hands Free: Использование мини-гарнитуры или автомобильной системы с функцией громкой связи позволяет вести разговор, не отвлекаясь от дороги.

Голосовые помощники: Современные смартфоны имеют встроенные голосовые помощники, которые позволяют управлять телефоном с помощью голосовых команд.

П.2.9 ПДД штраф. Источник: green-way.com.ua П.2.9 ПДД штраф. Источник: green-way.com.ua

Почему нельзя разговаривать по телефону, держа его в руке?

Разговор по телефону отвлекает водителя от дороги, что значительно увеличивает риск попадания в ДТП. Во время разговора по телефону реакция водителя замедляется, что может привести к неадекватной оценке дорожной ситуации.

Какая ответственность за нарушение?

За разговор по телефону за рулем, держа его в руке, предусмотрен штраф. Его размер может изменяться. Предусматривается штраф 510 грн., а если при этом возникла аварийная ситуация — 1445 грн. или лишение права управления транспортными средствами на 6-12 месяцев.

Также предлагаем решить сложный тест для опытных автовладельцев.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!