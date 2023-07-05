Лучше с ними не связываться: названы три самых мстительных знака зодиака

Астрология раскрывает множество загадок, о которых многие могли даже не догадываться. Оказывается, что люди некоторых знаков зодиака могут быть более злопамятными, чем другие и никогда не простят обид. Так, самыми мстительными считают Близнецов, Овнов и Львов.

Близнецы

Близнецы считаются спокойным и уравновешенными людьми. Не все осознают, что если их спровоцировать, они также могут стать злопамятными. Оказывается, уроженцы знака ведут двойную жизнь и не гнушаются играть и притворяться. Если их кто-то обижает или причиняет им вред, на первый взгляд, они могут воспринять это спокойно. Однако со временем выяснится, что, несмотря на их бесстрастное выражение лица, они быстро спланировали месть.

Овен

У Овнов может быть непростой характер, поэтому они хотят, чтобы все шло своим чередом. Люди под этим знаком иногда быстро обижаются, поэтому огорчать их не стоит. Некоторые Овны неумолимы и надолго запомнят неприятный опыт. Они также могут мстить, особенно врагам. Может случиться так, что они совершат подлость без зазрения совести и глазом не моргнув . Некоторым Овнам трудно справляться с негативными эмоциями.

Лев

Львы жаждут одобрения общества, поэтому они ненавидят, когда кто-то наступает им на пятки. В этом случае они постараются узнать как можно больше о человеке, который причинил им боль. Уроженцы знака могут использовать полученную информацию, чтобы отомстить, когда вы меньше всего этого ожидаете. Они готовы "уничтожить" тех, кто им перешел дорогу.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.