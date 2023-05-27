Лучше всего на завтрак: рецепт израильской шакшуки
Шакшука – это израильское блюдо. В ее основе – яйца и овощи в томатном соусе.
Ингредиенты:
– Яйца – 5 штук.
– оливковое масло – 1 ст. л.
– Лук – 1 шт.
– чеснок – 1 зубчик.
– Сладкий перец – 1 шт.
– помидоры – 4 шт.
- томатная паста - 2 ст. л.
- молотый тмин (звезда) - 1 ч. л.
– Паприка – 0.5 ч. л.
– Молотый черный перец – щепотка.
– Рубаная петрушка по вкусу.
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Способ приготовления:
1. Разогрейте оливковое масло, порежьте лук и обжарьте его. Болгарский перец нарежьте и жарьте 7 минут.
2. Помидоры нарезать и отправить на сковороду, туда же положить томатную пасту и специи. Добавьте немного сахара и жарьте 5 минут.
3. На сковороду по одному выбейте яйца и жарьте 10 минут под крышкой. Подавайте с питой, лавашем или хлебом.
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