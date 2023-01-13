Лучшие поздравления и картинки со Старым Новым годом-2023 на украинском языке

Ежегодно 14 января в Украине отмечаются популярный зимний праздник – Старый Новый Год. Это первый день года по старому (юлианскому) календарю.

В этот день традиционно мужчины и мальчики ходят засевать, а девушки гадают на судьбу.

UAportal собрал для вас поздравления к Старому Новому году и эксклюзивные открытки.

***

Хай у Старий Новий рік

Щастя прийде на поріг,

Щоб із ним постука в хату

Миру й радості багато,

Позитивних вам подій,

Хай збуваються всі з мрій!

***

Зі Старим Новим роком

Поспішаю привітати!

Щоб усі нещастя боком

Завжди оминали хату.

Щоб були усі щасливі,

Всміхнені й здорові,

Щоб збувались усі мрії

В радості й любові!

***

Зі Старим Новим роком

Поспішаю привітати!

Щоб усі нещастя боком

Завжди оминали хату.

Щоб були усі щасливі,

Всміхнені й здорові,

Щоб збувались усі мрії

В радості й любові!

***

На Старий Новий рік

Щоб поганий настрій втік.

Щоб все бажане збулось,

А загублене — знайшлось.

***

Старий Новий рік наступає,

Все лихе з собою забирає.

Хай взамін щастя подарує,

Добро та успіх вам змайструє.

Щоб здоровою була родина,

Цінувалася кожна хвилина.

Щоб моменти старі береглись,

А пісні новорічні лились.

***

Старий Новий добрий рік

Завітав на наш поріг.

Всім веселощів, достатку

Від душі він приберіг!

Побажаю вам у свято

Здійснень бажаних багато.

Жити рік в великім щасті

Та жаданому багатстві!

***

Старий Новий рік наступає,

Все лихе з собою забирає.

Хай взамін щастя подарує,

Добро та успіх вам змайструє.

Щоб здоровою була родина,

Цінувалася кожна хвилина.

Щоб моменти старі береглись,

А пісні новорічні лились.

***

Привітати хочу вас

З Старим Новим роком,

Хай добро, достаток, щастя

Не обійдуть боком.

Мир в сім’ї хай вашій буде,

Радість, розуміння.

Процвітання вам бажаю.

Тепла і терпіння.

***

Вітаю зі Старим Новим роком і побажати хочу, щоб все старе і непотрібне залишилося в минулому році, щоб новий рік приніс тільки радість і щастя, щоб життя наповнилася яскравим світлом і новими силами, чудовими ідеями і яскравими емоціями, щирою любов'ю і великою удачею.

***

Нехай Старий Новий рік принесе в твій будинок багато щастя, добра і радості! Нехай в душі панують гармонія і затишок! Бажаю щирої любові, стабільного достатку, міцного здоров'я і тільки хороших людей в твоєму оточенні!

Ранее UAportal писал, что нельзя ставить на стол в Щедрый вечер 13 января.

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