Лучшие поздравления и картинки со Старым Новым годом-2023 на украинском языке
Ежегодно 14 января в Украине отмечаются популярный зимний праздник – Старый Новый Год. Это первый день года по старому (юлианскому) календарю.
В этот день традиционно мужчины и мальчики ходят засевать, а девушки гадают на судьбу.
UAportal собрал для вас поздравления к Старому Новому году и эксклюзивные открытки.
***
Хай у Старий Новий рік
Щастя прийде на поріг,
Щоб із ним постука в хату
Миру й радості багато,
Позитивних вам подій,
Хай збуваються всі з мрій!
***
Зі Старим Новим роком
Поспішаю привітати!
Щоб усі нещастя боком
Завжди оминали хату.
Щоб були усі щасливі,
Всміхнені й здорові,
Щоб збувались усі мрії
В радості й любові!
***
Зі Старим Новим роком
Поспішаю привітати!
Щоб усі нещастя боком
Завжди оминали хату.
Щоб були усі щасливі,
Всміхнені й здорові,
Щоб збувались усі мрії
В радості й любові!
***
На Старий Новий рік
Щоб поганий настрій втік.
Щоб все бажане збулось,
А загублене — знайшлось.
***
Старий Новий рік наступає,
Все лихе з собою забирає.
Хай взамін щастя подарує,
Добро та успіх вам змайструє.
Щоб здоровою була родина,
Цінувалася кожна хвилина.
Щоб моменти старі береглись,
А пісні новорічні лились.
***
Старий Новий добрий рік
Завітав на наш поріг.
Всім веселощів, достатку
Від душі він приберіг!
Побажаю вам у свято
Здійснень бажаних багато.
Жити рік в великім щасті
Та жаданому багатстві!
***
Старий Новий рік наступає,
Все лихе з собою забирає.
Хай взамін щастя подарує,
Добро та успіх вам змайструє.
Щоб здоровою була родина,
Цінувалася кожна хвилина.
Щоб моменти старі береглись,
А пісні новорічні лились.
***
Привітати хочу вас
З Старим Новим роком,
Хай добро, достаток, щастя
Не обійдуть боком.
Мир в сім’ї хай вашій буде,
Радість, розуміння.
Процвітання вам бажаю.
Тепла і терпіння.
***
Вітаю зі Старим Новим роком і побажати хочу, щоб все старе і непотрібне залишилося в минулому році, щоб новий рік приніс тільки радість і щастя, щоб життя наповнилася яскравим світлом і новими силами, чудовими ідеями і яскравими емоціями, щирою любов'ю і великою удачею.
***
Нехай Старий Новий рік принесе в твій будинок багато щастя, добра і радості! Нехай в душі панують гармонія і затишок! Бажаю щирої любові, стабільного достатку, міцного здоров'я і тільки хороших людей в твоєму оточенні!
Ранее UAportal писал, что нельзя ставить на стол в Щедрый вечер 13 января.
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