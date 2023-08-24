Лучшие поздравления с Днем Независимости на украинском языке: стихи и проза
Каждый год 24 августа Украина отмечается День независимости. Это главный государственный праздник.
В 2023 году украинцы будут отмечать 32-й год независимости. UAportal собрал лучшие пожелания и поздравления с этим праздником в стихах и прозе на украинском языке.
З Днем незалежності вас щиро вітаю!
У це свято сьогодні від серця бажаю
Міцного здоров’я, щасливої долі,
Всього щоб в житті у вас було доволі,
Господь хай родину від бід вберігає,
А щастя й достаток ваш дім не минають!
Українці, з Днем Незалежності всіх нас! Віримо в нашу перемогу, в наших воїнів, в силу нашого духу! Нехай наша батьківщина цвіте і розвивається. Ми українці – і пишаємося цим!
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З Днем незалежності вітаю,
В це свято прекрасне бажаю,
Щоб збувалися бажання,
Було щастя та кохання,
Мирне небо у країні,
Злагоди всім українцям!
Дорога Україно, сьогодні минуло вже 32 роки відтоді, як ти здобула довгоочікувану незалежність. Багато випробувань випало на твою долю. Ми віримо, що ти подолаєш всі труднощі і станеш ще краще, ніж була, адже ми тебе любимо!
Рідна моя Україна,
Від душі тебе вітаю.
Процвітання і зростання
У цей день тобі бажаю.
Будь квітуча й плодовита,
Незалежна і щаслива.
Хай панують завжди мир,
Єдність, воля й позитив!
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Вітаю з Днем Незалежності України і бажаю багатого, яскравого, соковитого, безтурботного, захоплюючого і процвітаючого життя в улюбленій країні. Бажаю працювати на благо України, бажаю собі і близьким дарувати щастя і любов!
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