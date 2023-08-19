Лучшие поздравления с Яблочным спасом 2023 года в стихах и прозе

Праздник Преображения Господня, также известный как Второй Спас или Яблочный Спас, в 2023 году приходится на 19 августа. Для христиан это особый день, когда по верованию Иисус Христос явился трем апостолам в божественном сиянии на горе Фавор в Израиле. В народе этот праздник также символизирует завершение лета и наступление нового урожая. Верующие отмечают этот день, освящая фрукты и овощи в храмах.

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Обращая взгляд в будущее, в 2024 году украинцы будут праздновать Преображение Господнего по новому церковному календарю, и этот праздник придется на 6 августа. Пусть этот светлый праздник приносит вам радость и надежду, а совместное празднование с родными наполнит ваши сердца теплом и счастьем.

Далі по тексту – українською мовою.

Привітання з Яблучним Спасом своїми словами

Вітаю з Яблучним Спасом. Благословення вам та миру бажаю. Аби рік був вдалим, урожай щедрим, життя медовим. Нехай Ісус Христос допоможе подолати труднощі та негаразди.

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Вітаю з Яблучним Спасом. Навіть якщо ваше поле — це офіс, а сад — сімейні клопоти, бажаю, щоби уражай був зрілим, щедрим та багатим. Нехай Господь допомагає вам у справах, ангели охороняють від злого та поганого. Мирного неба над головою та світлого горизонту перед очима.

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Вітаю з Яблучним Спасом! Нехай життя твоє буде чудовою, ароматної, барвистою, немов пишний яблуневий сад. Бажаю кожен день зустрічати з радістю, кожну мить перетворювати в щасливу мить, кожну мету досягати легко і швидко, одним словом, потрапляти "в яблучко". Здоров'я, сил, благополуччя і найміцнішої віри.

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Нехай фрукти в саду не гниють, взаємини в родині не псуються. Аби врожай був щедрим, робота — у радість. Благословення Господнього, охорони від недоброго, миру та злагоди в домі та в країні. Зі святом Спаса.

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Нехай Ісус Христос відкриє світло Своє перед вами. Заповнить вашу душу теплом, затишком та надією. Аби в році наступному вас чекали лише найкраще та найприємніше. Будьте смиренні, моліться Богові, вірте в Отця. Зі святом Преображення Господнього.

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Від душі вітаю з Яблучним Спасом! Бажаю, щоб Господь оберігав тебе і твою сім'ю від смутку і лиха, щоб життя твоє була такою ж яскравою, соковитою, смачною і солодкою, як стигле яблуко. Здоров'я і блага, миру і щастя, любові і добрих чудес!

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Нехай Спас Медовий принесе солодке життя. А Спас Яблучний — багате життя. А Горіховий нехай принесе міцне здоров’я. Зі святом Спаса.

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Вітаю зі святом Преображення Господнього і від чистого серця бажаю з кожним днем перетворювати себе, свої думки, свій внутрішній і навколишній світ. Бажаю бути здоровим, сподіватися і любити, мріяти і радувати своє серце з кожною миттю.

***

Нехай життя буде смачним, як яблуко. Соковитим, як груша, поживним, як хліб. Солодким, мов мед. Зі святом Преображення Господнього.

***

Нехай Яблучний Спас принесе стиглий врожай, злагоду в домі та мир в Україні. Аби небо було чисте, сонце яскраве, у квартирах та будинках — тепло та затишно, на душі — спокійно. Зі святом Преображення Господнього.

***

Вітаю зі святом Преображення Господнього і від душі бажаю дивитися з доброю надією в кожне "завтра" і з теплою посмішкою зустрічати кожне "сьогодні". Нехай життя буде щасливою рікою біля берегів радості і блага, Нехай серце твоє щиро любить і вірить тільки в хороше.

Привітання з Яблучним Спасом у віршах

Яблучний Спас сьогодні у нас,

Щедрий врожай він нам несе,

Ділимося всім, що у нас є.

Хай же Господь ще нам дає.

З Преображенням Господнім.

***

Сьогодні настав Яблучний

Благословенний Спас.

Бажаю, щоб всі дізналися,

Що Бог є серед нас.

Любов, турботу нехай тобі

Він пошле з неба,

І буде радість на Землі,

І щастя оживе!

***

Другий Спас прийшов до нас,

Отже, яблука збирати час,

Поскладати у корзинки,

З медом в храм все принести.

Освятити, поділитись,

решту — в хату принести.

З Яблучним Спасом.

***

Почервоніли яблука в саду,

Я їх до церкви принесу.

Окроплю водою священною,

Поділюся ними з нужденними.

Так Господь велів нам робити,

щоб в щедротах та злагоді жити.

Зі Спасом!

***

Яблучний Спас – 19 серпня,

Яблука й мед на столі,

Хай вам всі сповняться нині бажання,

Будуть щасливими ночі і дні!

***

З Яблуневим Спасом Вас вітаю,

Здоров’я, радості, щастя бажаю.

Щоб збувалися мрії, надії, бажання,

Щоби було духовне й ментальне зростання.

На роботі, щоб були фінансово вигідно,

В домі — тепло, мирно та рідно.

Зі святом Спаса.

Напомним, мы уже писали, что готовят на Маковии.

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