Лучшие районы Киева для покупки однокомнатной квартиры: где выгодно инвестировать в 2025 году

Цены на квартиры в Киеве зависят от нескольких факторов, но основным остается расположение. В Печерском районе цены на недвижимость достигают самых высоких уровней, тогда как в соседних районах они могут быть как минимум вдвое ниже.

Самые дорогие однокомнатные квартиры в Киеве имеют среднюю цену в 145 тысяч долларов, именно столько стоит жилье на вторичном рынке с ремонтом в Печерском районе. Об этом свидетельствуют данные ЛУН, сообщает "24 Канал".

Где искать доступную квартиру с ремонтом в Киеве

Самые дешевые однокомнатные квартиры с ремонтом можно найти в Деснянском районе, где средняя цена на вторичном рынке составляет 42 тысячи долларов. Также бюджетные варианты можно найти в таких районах, как:

Днепровский – 49 700 долларов;

Святошинский – 50 000 долларов;

Оболонский – 54 000 долларов.

В Соломенском и Дарницком районах цены на жилье с ремонтом начинаются от 60 000 и 65 000 долларов соответственно.

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Выгодные районы для покупки жилья без ремонта

Цены на однокомнатные квартиры без ремонта несколько отличаются, но самая низкая средняя стоимость, как и в случае жилья с ремонтом, наблюдается в Деснянском районе, где квартира обойдется в среднем 35 тысяч долларов.

Далее по уровню стоимости идут такие районы:

Соломенский – 43 000 долларов;

Оболонский – 47 400 долларов;

Святошинский – 47 700 долларов.

Интересно, что в традиционно дорогих районах цены на жилье без ремонта также заметно выше: в Подольском и Голосеевском районах однокомнатные квартиры стоят 55 000 и 58 900 долларов соответственно.

Напомним, ранее мы рассказывали, что аренда жилья в Киеве бьет рекорды.

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