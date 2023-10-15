Любовница путина чуть не умерла во время пластической операции – источники

российская спортсменка и председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" Алина Кабаева, которую называют любовницей российского диктатора владимира путина и матерью его внебрачных детей, чуть не умерла во время пластической операции.

Как сообщает публикующий инсайдерскую информацию Телеграм-канал "Кремлевская табакерка", у Кабаевой во время операции возникли серьезные проблемы.

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"Алина Кабаева перенесла не совсем удачную операцию у пластического хирурга. Врач оперировал подбородок, говорят наши источники, однако в какой-то момент состояние пациентки ухудшилось", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что врачи смогли спасти Кабаеву, и угрозы ее жизни сейчас нет. "При этом проводившего операцию хирурга отстранили от дальнейших вмешательств. Его проверяют спецслужбы, а вывод о причинах осложнения должен дать отдельный врачебный консилиум", – отмечается в публикации.

"Кремлевская табакерка" пишет, что в настоящее время любовница путина уже почти полностью здорова, однако ей запретили появляться на публике.

Напомним, в швейцарской Колони продают дом, в котором проживала российская спортсменка Алина Кабаева. Его оценили в 75 миллионов швейцарских франков (около $75,5 млн).

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