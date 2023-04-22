Любовный гороскоп: каким знакам зодиака суждено быть вместе, а отношениях каких – обречены

Дата рождения человека оказывает большое влияние на его судьбу, определяя черты характера и поведение в любовных отношениях. Если одни очень эмоциональные и открыто говорят обо всем, то другие могут казаться холодными и скрывать свои настоящие чувства.

По словам астрологов, есть пары по знаку зодиака, которым суждено быть вместе. Они способны создать идеальный союз, в котором оба партера будут счастливы.

Так, водные знаки Скорпион, Рыбы, Рак будут ладить с земными знаками – Козерог, Дева, Телец. Огненные знаки Стрелец, Лев, Овен могут создать идеальную пару с воздушными знаками – Водолей, Близнецы, Весы. Есть шансы на отношения у знаков Огня с представителями Воды.

Какой союз самый ненадежный

Совместимость пары Овен-Телец под большим вопросом – отношения изначально практически обречены на крах из-за разных интересов и взглядов на жизнь. Овны обожают все новое, любят проводить время в шумных компаниях и путешествовать. Тельцы – домоседы, которые привыкли создавать свой уютный мир "под себя", и там нет места для других людей.

Совместимость пары Близнецы-Рак также проблематична. Близнецы переменчивые, порой двуличные, ненадежные. Они сами не знают, чего хотят от жизни, и постоянно сомневаются в свое выборе. Раки чувствительные и преданные, в таком союзе они будут страдать от неразделенности чувств.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.