'Магическая' дата 23.07.2023 может перевернуть жизнь: как привлечь деньги и удачу

23 июля 2023 года – одна из самых энергетически сильных дат, когда есть все шансы кардинально преобразить свою жизнь. Это связано не только с повторением цифр 23, но и с тем, что Венера станет ретроградной, а значит, осторожность не помешает.

По словам астрологов, 23.07.2023 нужно смело строить планы на будущее – это время, когда невозможное возможно. Если вы давно мечтали о собственном бизнесе, то пора сделать первый шаг в этом направлении. Тем, кто одиноки, можно смело отправляться на свидания – есть большая вероятность найти настоящую любовь.

Дата благоприятна и для привлечения денег: чтобы улучшить свое финансовое положение и привлечь в жизнь успех, нужно следовать простым рекомендациям:

Снимите энергетические блокировки. Забудьте о негативном опыте, отпустите прошлое, простите себе ошибки, которые уже нельзя исправить. Расслабьтесь и признайтесь себе, чего же вы на самом деле хотите.

Перейдите на позитивное мышление. Четко сформулируйте свои цели, визуализируя их. Хвалите себя даже за небольшие достижения, ведь они – часть пути к настоящему успеху. Не зацикливайтесь на проблемах и негативных чувствах, больше думайте о хорошем.

Найдите для себя "талисман". Подумайте, какую вещь вы связывайте с успехом – выберите себе талисман, который позволит чувствовать себя более уверенными. Также можно пожертвовать на благотворительность, ведь такая сумма непременно вернется в двойном размере.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.