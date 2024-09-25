Магнитная буря усилилась сразу до 7 баллов: как спасти здоровье

25 сентября магнитная буря достигла уровня 7 баллов по девятибалльной шкале, что свидетельствует о значительном повышении геомагнитной активности. Такой интенсивный шторм может отрицательно повлиять на самочувствие многих людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям в окружающей среде.

По данным сервиса Meteoagent, 25 сентября сила магнитных бурь составит 7 баллов (красный уровень), а 26 сентября она снизится до К-индекса 4 балла (оранжевый уровень), 27 сентября геомагнитные штормы не превысят 3 балла (зеленый уровень).

Когда магнитные бури в сентябре 2024

Магнитные бури в сентябре 2024 года. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнитные бури в сентябре 2024 года. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Вас также заинтересует: Масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо

Метеочувствительные люди могут испытывать головную боль, усталость, головокружение, повышенную тревожность и нарушение сна. Кроме того, магнитные бури могут повлиять на работу электроники и техники, а также повысить риск проблем с сердечно-сосудистой системой у людей с хроническими заболеваниями.

Как защититься от воздействия магнитной бури:

Уменьшите физические и эмоциональные нагрузки – избегайте стрессовых ситуаций и перенапряжений. Пейте больше воды – поддержка водного баланса помогает организму легче переносить влияние геомагнитных штормов. Отдыхайте – если чувствуете усталость или головокружение, постарайтесь найти время для отдыха и полноценного сна. Избегайте алкоголя и кофе – эти напитки могут усилить стресс для сердечно-сосудистой системы. Принимайте витамины – витамины группы B и магний помогут снизить негативное влияние бури (желательно по предписанию врача!).

Врачи советуют обращать внимание на сигналы организма и, при необходимости, проконсультироваться с медицинским специалистом.

Напомним, в мае 2024 года Землю охватил мощный геомагнитный шторм, повлекший за собой изменения в атмосфере, которых до сих пор не наблюдали. Он был вызван серией выбросов корональной массы (CME) от Солнца и стал самым сильным за последние 20 лет. Среди последствий бури учёные обнаружили огромную спиральную структуру в термосфере и исчезновение ионосферы в средних широтах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!