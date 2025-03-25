Магнитные бури: что это такое и стоит ли их бояться

В СМИ и социальных сетях регулярно появляются сообщения о приближающихся сильных магнитных бурях, которые могут влиять на людей и технологии. Но насколько серьезна эта угроза и стоит ли волноваться?

Магнитные бури возникают из-за активности Солнца, включая корональные дыры, выбросы корональной массы и солнечные вспышки. Все эти явления выбрасывают в космос множество заряженных частиц, которые разносит солнечный ветер. Когда эти частицы достигают Земли, ее магнитное поле начинает изменяться и колебаться, создавая эффект магнитной бури. Фактически это естественная защитная реакция нашей планеты на внешние космические воздействия. Об этом пишет BBC.

Одним из наиболее заметных последствий магнитных бурь являются полярные сияния. Однако их чаще связывают с отрицательным влиянием, таким как сбои в работе электросетей, спутниковой связи и навигационных систем. Самая мощная геомагнитная буря была зафиксирована в 1859 году и повлекла за собой серьезные сбои в работе телеграфа в Европе и Америке. Если бы подобная буря произошла сегодня, она могла бы нанести ущерб в миллиарды долларов. Менее масштабные, но все же ощутимые последствия были зафиксированы в 1989 году, когда из-за магнитной бури обесточили шесть миллионов жителей канадской провинции Квебек.

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Существует расхожее мнение, что магнитные бури негативно влияют на здоровье, вызывая головную боль, усталость, повышенное давление и нарушение сердечного ритма. Однако научное сообщество не пришло к единому выводу о реальном влиянии геомагнитной активности на самочувствие людей. Некоторые исследования подтверждают возможную связь, другие считают эти утверждения неубедительными.

Например, одно из исследований проанализировало 63 миллиона сообщений в Twitter, где упоминались слова "мигрень" и "головная боль". Ученые сравнили динамику таких сообщений с графиком солнечной активности, но не нашли совпадения. В то же время, другое исследование выявило связь между геомагнитной активностью и повышенным риском инсульта в определенных группах людей. Однако даже его авторы отмечают, что эта тема нуждается в дальнейших исследованиях.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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