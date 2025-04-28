Магнитные бури: почему возникают и как отслеживать

Поверхность Солнца покрыта горячей плазмой. При взаимодействии с другими телами или зонами противоположной магнитной полярности происходят вспышки – термоядерные реакции, образующие корональные массы выброса. Магнитная буря – это природное периодическое явление, возникающее из-за возмущения магнитного поля Земли под влиянием Солнца.

Эти облака плазмы, перенесенные солнечным ветром, иногда достигают Земли, сталкиваясь с магнитосферой и вызывая ее колебания, что и провоцирует магнитные бури. В составе этих масс — преимущественно электроны и протоны, придающие им магнитные свойства. Об этом пишет УП.Жизнь.

Активность Солнца сменяется циклами разной продолжительности – от 11 до 1000 лет. Чаще для прогнозов используют 11-летние циклы, хотя их продолжительность может варьироваться от 7 до 17 лет.

Как проходят магнитные бури

Когда корональная масса устремлена на Землю, через 2–3 дня она достигает магнитосферы. Если вспышка произошла ближе к экватору Солнца, вероятность столкновения выше; если на полюсах – вещество может обойти Землю.

Даже если поток плазмы пройдет мимо, спутники зафиксируют незначительные возмущения магнитного поля.

Магнитосфера Земли напоминает луковицу с выступом в направлении Солнца и длинным "хвостом" в противоположную сторону. Считается, что магнитное поле планеты возникает благодаря потокам электрического тока между ядром и мантией.

Когда заряженная плазма сталкивается с магнитным полем, появляются геоудары, вызывающие бури. В Киеве нормальное значение магнитного поля составляет около 50 тысяч нанотесла; если показатель растет, это указывает на бурю.

Классификация магнитных бурь

Магнитные бури делят на:

слабые (50–100 нТл),

умеренные (100–150 нТл),

сильные (150–200 нТл),

очень сильные (200–300 нТл).

Для обобщения оценки используют 9-балльную шкалу индекса K:

1–5 баллов – слабые бури (60–70 нТл),

6 баллов - 70-100 нТл,

7 баллов - 100-150 нТл,

8 баллов - 150-250 нТл,

9 баллов - 250-300 нТл.

Средняя продолжительность бури – от 2 до 5 дней. Она проходит три фазы: начальную, основную и конечную.

Больше всего магнитных бурь приходится на весну и осень из-за смены наклона Земли к Солнцу.

Как возникают полярные сияния

Полярные сияния - "близнецы" магнитных бурь. Они появляются, когда потоки заряженных частиц солнечного ветра сталкиваются с атмосферными молекулами. В результате взаимодействия электронов и протонов с молекулами кислорода или гелия возникает характерное свечение.

Во время сильных бурь 8–9 баллов полярные сияния можно увидеть даже на средних широтах, например, в Украине.

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Где наблюдают магнитные бури

В Украине действуют четыре геомагнитных обсерватории:

в селе Дымер на Киевщине (не работает из-за войны),

в пгт Ивано-Франковское на Львовщине,

в селе Степановка на Одесщине,

на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде.

Приборы постоянно фиксируют изменения магнитного поля, данные обрабатываются для прогнозов магнитных бурь. Прогнозы бывают краткосрочные (2–3 дня после вспышки) и среднесрочные (27 дней, когда Солнце вращается вокруг оси).

Следить за прогнозами можно на сайте Intermagnet – международной сети мониторинга магнитного поля Земли.

Как магнитные бури влияют на человека

Железо в организме человека не реагирует на магнитные бури. Однако изменения в самочувствии могут быть связаны с адаптацией к новым атмосферным условиям.

Ухудшение самочувствия чаще наблюдается у людей с хроническими болезнями или у пожилых, у которых снижается способность адаптироваться. Люди ежедневно испытывают минимальные изменения магнитного поля, например, возле движущихся автомобилей или метро — эти изменения кратковременны и безопасны.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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