Магнитные бури в Украине: расписание опасных периодов на неделю

11 и 12 октября жители планеты столкнулись со значительными магнитными бурями, достигшими индекса K-9 и K-6 соответственно. Это показатель очень сильной солнечной активности, которая способна вызвать влияние на здоровье людей и работу электронных систем.

Такие интенсивные бури могут привести к головным болям, усталости, бессоннице и даже проблемам с сердечно-сосудистой системой у людей, чувствительных к изменениям геомагнитного поля. Согласно графику, после пика активности ситуация стабилизируется: 13 и 14 октября индекс K снизится до уровня 4, что указывает на среднюю интенсивность бурь.

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Это означает, что влияние солнечной активности будет постепенно ослабевать. Начиная с 15 октября индекс K достигнет уровня 2, что является нормальным для геомагнитного поля. Такая ситуация сохранится до 21 октября.

Магнитные бури: календарь. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнитные бури: календарь. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Однако прогноз на ноябрь также указывает на новую вспышку солнечной активности. Ожидается, что 3 ноября индекс K снова повысится до уровня 5, что означает начало новой магнитной бури, хотя и менее интенсивной, чем в октябре.

Специалисты рекомендуют подготовиться к таким событиям, особенно людям, страдающим хроническими заболеваниями. Во время магнитных бурь следует больше отдыхать, пить достаточно воды и избегать лишних физических нагрузок.

Напомним, мы писали, что учёные выяснили, как масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.

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