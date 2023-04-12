Магнолии и сакуры расцвели в Киеве: адреса бесплатных фотозон
В парках и скверах Киева уже расцвели магнолии и сакуры. Также эти красивые деревья цветут в ботаническом саду имени академика Фомина и Национального ботанического сада имени М. М. Гришко.
Тем, кто хочет сделать удачный селфи или сфотографироваться на фоне цветущих магнолий и сакур, можно посетить определенные локации. Какие именно – о них рассказали в столичной городской администрации. Отмечается, что найти сакуры и магнолии можно по каждому району столицы.
Сакуры в Киеве, где найти:
Самая длинная в Украине аллея сакур находится на бульваре Верховной Рады. Ее длина 1402 м (240 деревьев).
В Днепровском районе эти деревья вы также увидите:
- парк Андрея Малышко; парк "Победа".
В Деснянском районе:
- парк "Киото";
- парк им. Архитектора Николаева;
- парк им. Сержа Лифаря;
- сквер на ул. Александры Экстер, 16, 16-Б, 16-В.
В Дарницком районе:
- парк Партизанской славы.
В Шевченковском районе:
- возле Национальной оперы Украины;
- Владимирская горка;
- сквер у Золотых ворот.
В Печерском районе:
- бульвар Липский;
- сквер Бастионный;
- площадь Ивана Франко.
В Подольском районе:
- Куреневский парк;
- сквер возле кинотеатра "Октябрь".
В Оболонском районе:
- парк "Наталка".
В Дарницком районе:
- сквер на Дарницкой площади;
- парк Партизанской славы.
В Соломенском районе:
- парк им. Николая Зерова.
В Святошинском районе:
- сквер на бульваре Академика Вернадского;
- парк "Совки";
- парк "Интернациональный".
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Где цветут магнолии:
Шевченковский район:
- Пейзажная аллея;
- Парк имени Тараса Шевченко;
- Сырецкий парк.
Подольский район:
- площадь Щекавицкая.
Оболонский район:
- парк "Наталка";
- сквер по просп. Степана Бандеры, 26-В-28.
Деснянский район:
- парк с водными объектами по просп. Шухевича;
- парк "Киото".
Дарницкий район:
- парк Партизанской славы;
- парк Воинов-интернационалистов;
- сквер на ул. Вербицкого, 12.
Днепровский район:
- парк "Победа";
- сквер на ул. Ивана Миколайчука;
- бульвар Амвросия Бучмы;
- сквер на ул. Шумского, 3
Соломенский район:
- парк "Отрадный"; парк "Орленок".
Голосеевский район:
- Голосеевский парк им. М. Рыльского.
Напомним, в столице, в начале бульвара Шевченко, где долгие годы стоял памятник Ленину, предлагают установить бесплатный общественный туалет.
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