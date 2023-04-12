Магнолии и сакуры расцвели в Киеве: адреса бесплатных фотозон

В парках и скверах Киева уже расцвели магнолии и сакуры. Также эти красивые деревья цветут в ботаническом саду имени академика Фомина и Национального ботанического сада имени М. М. Гришко.

Тем, кто хочет сделать удачный селфи или сфотографироваться на фоне цветущих магнолий и сакур, можно посетить определенные локации. Какие именно – о них рассказали в столичной городской администрации. Отмечается, что найти сакуры и магнолии можно по каждому району столицы.

Сакуры в Киеве, где найти:

Самая длинная в Украине аллея сакур находится на бульваре Верховной Рады. Ее длина 1402 м (240 деревьев).

В Днепровском районе эти деревья вы также увидите:

парк Андрея Малышко; парк "Победа".

В Деснянском районе:

парк "Киото";

парк им. Архитектора Николаева;

парк им. Сержа Лифаря;

сквер на ул. Александры Экстер, 16, 16-Б, 16-В.

В Дарницком районе:

парк Партизанской славы.

В Шевченковском районе:

возле Национальной оперы Украины;

Владимирская горка;

сквер у Золотых ворот.

В Печерском районе:

бульвар Липский;

сквер Бастионный;

площадь Ивана Франко.

В Подольском районе:

Куреневский парк;

сквер возле кинотеатра "Октябрь".

В Оболонском районе:

парк "Наталка".

В Дарницком районе:

сквер на Дарницкой площади;

парк Партизанской славы.

В Соломенском районе:

парк им. Николая Зерова.

В Святошинском районе:

сквер на бульваре Академика Вернадского;

парк "Совки";

парк "Интернациональный".

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Где цветут магнолии:

Шевченковский район:

Пейзажная аллея;

Парк имени Тараса Шевченко;

Сырецкий парк.

Подольский район:

площадь Щекавицкая.

Оболонский район:

парк "Наталка";

сквер по просп. Степана Бандеры, 26-В-28.

Деснянский район:

парк с водными объектами по просп. Шухевича;

парк "Киото".

Дарницкий район:

парк Партизанской славы;

парк Воинов-интернационалистов;

сквер на ул. Вербицкого, 12.

Днепровский район:

парк "Победа";

сквер на ул. Ивана Миколайчука;

бульвар Амвросия Бучмы;

сквер на ул. Шумского, 3

Соломенский район:

парк "Отрадный"; парк "Орленок".

Голосеевский район:

Голосеевский парк им. М. Рыльского.

Напомним, в столице, в начале бульвара Шевченко, где долгие годы стоял памятник Ленину, предлагают установить бесплатный общественный туалет.

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