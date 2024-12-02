Майкл Сейлор призывает Microsoft инвестировать $100 миллиардов ежегодно в Bitcoin

Глава MicroStrategy и известный сторонник Bitcoin Майкл Сейлор представил смелое видение для Microsoft, заявив, что технологический гигант может добавить почти $5 триллионов к своей рыночной капитализации, если сделает Bitcoin основой своей стратегии. Презентация, проведённая за три минуты и 44 слайда, объясняет, почему Microsoft стоит сосредоточиться на инвестициях в Bitcoin.

Bitcoin как следующая волна технологий

Главный аргумент Сейлора заключается в том, что Bitcoin представляет будущее финансовых технологий, и Microsoft не должна упустить эту возможность. Он предложил компании перенаправить денежные потоки, выплаты дивидендов, выкуп акций и долги в Bitcoin, заявив:

Возможный рост цены акций : до $584 за акцию в течение следующего десятилетия.

: до $584 за акцию в течение следующего десятилетия. Рост рыночной капитализации: дополнительные $4,9 триллиона, если Bitcoin достигнет $1,7 миллиона за монету к 2034 году.

По мнению Сейлора, этот шаг может создать "триллионы долларов корпоративной стоимости" и снизить риски для акционеров.

Успех MicroStrategy с Bitcoin

Сейлор привёл пример успешной стратегии MicroStrategy с Bitcoin, чтобы подкрепить свои доводы. С 2020 года компания приобрела 386,700 BTC стоимостью $21,9 миллиарда, которые сейчас оцениваются в $37,6 миллиарда. Эта стратегия привела к росту цены акций MicroStrategy на 465,5% в 2024 году, достигнув пика $421,88.

Общественная поддержка и крипторенессанс

Сейлор подчеркнул растущую поддержку Bitcoin со стороны политиков и общественности, упомянув положительные заявления избранного президента США Дональда Трампа и продукты Bitcoin, запущенные крупными финансовыми фирмами. Он назвал это моментом "крипторенессанса", отметив рост Bitcoin на 120% в этом году.

Предложение инвестировать $100 миллиардов ежегодно

Сейлор предложил Microsoft инвестировать $100 миллиардов в Bitcoin ежегодно, заявив, что это гораздо выгоднее, чем выкуп акций или хранение облигаций. Он сравнил это с возможностью приобрести компанию стоимостью $100 миллиардов, которая растёт быстрее самой Microsoft:

"Пришло время Microsoft оценить свои стратегические варианты по Bitcoin. Сделайте правильный выбор для мира и примите Bitcoin."

Смелое предложение Майкла Сейлора побуждает Microsoft переосмыслить свою финансовую стратегию, используя потенциал Bitcoin. Хотя неизвестно, примет ли Microsoft этот совет, предложение подчеркивает растущее влияние Bitcoin в глобальных финансовых дискуссиях.

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