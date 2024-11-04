Майя Санду победила на выборах президента Молдовы

Действующая президент Молдовы Мая Санду одержала уверенную победу на президентских выборах, получив 54% голосов избирателей при подсчете 98% бюллетеней. Ее главный конкурент, бывший генпрокурор Александр Стояногло, выступавший за более тесные связи с Россией, существенно отстал.

Об этом пишет Bloomberg.

"Мы доказали, что объединившись, можем победить тех, кто хотел поставить нас на колени", – заявила Санду после оглашения предварительных результатов.

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Переизбрание Санду рассматривается как важная победа проевропейских сил на восточной границе ЕС, особенно на фоне попыток России воспрепятствовать евроинтеграционным стремлениям Молдовы. В частности, в день голосования молдавские власти сообщили о "массированном вмешательстве" со стороны Москвы, направленном на срыв избирательного процесса.

Значительную роль в победе Санду сыграла молдавская диаспора, чьи голоса на зарубежных участках обеспечили существенный отрыв от оппонента. Переизбранная президент подтвердила свое намерение продолжать курс на вступление Молдовы в Европейский Союз до конца текущего десятилетия, несмотря на противодействие Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х (Twitter) поздравил Санду с победой во втором туре выборов президента в Молдове.

"Поздравление Майе Санду с победой на президентских выборах в Молдове. Украина поддерживает европейский выбор молдавского народа и готова работать вместе для укрепления нашего партнерства". ", – написал Зеленский.

Напомним, Зеленский назвал предпосылку завершения горячей фазы войны.

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