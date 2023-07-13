Макрону в Елисейский дворец отправили отрубленный палец

В Елисейский дворец доставили конверт с отрезанным человеческим пальцем. Его уложили в холодильник в надежде найти владельца.

Об этом сообщило издание Valeurs actuelles со ссылкой на собственные источники в резиденции президента.

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Отмечается, что письмо было получено 9-10 июля, за несколько дней до праздника в честь Дня взятия Бастилии, который отмечается 14 июля.

Ампутированный палец, как заявили в службе безопасности, хранится в холодильнике, где полицейские покидают свою пищу.

В настоящее время личность человека, которому принадлежит часть тела, установлена. Другие подробности пока неизвестны.

"Это немедленно инициировало соответствующую процедуру для случаев бедствия, чтобы об этом человеке могли позаботиться о компетентных службах и провести соответствующее медицинское наблюдение", — заявил собеседник издания.

Елисейский дворец отказался от официальных комментариев на этот счет.

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