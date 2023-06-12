Маляр назвала семь населенных пунктов, которые ВСУ освободили за неделю

Украинские военные проводят контрнаступательную операцию на нескольких участках фронта. По данным заместителя главы Минобороны Анны Маляр, бойцам за неделю удалось освободить из-под оккупации семь населенных пунктов.

Наступательные действия ведутся в Донецком и Таврическом операционных районах. Об этом Маляр сообщила в Telegram.

"За минувшую неделю в ходе ведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах. Продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км. Площадь территории взятой под контроль 90 кВ.км", – говорится в сообщении.

Читайте также: "И так будет с каждым населенным пунктом": ВСУ заявили об освобождении Сторожевого в Донецкой области (видео)

Маляр подтвердила, что ВСУ освободили населённые пункты: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожево, Макаровка, Благодатное.

Добавим, украинские военные освободили село Новодаровка Запорожской области еще 4 июня, но сообщили об этой победе только 12 июня.

Ранее Силы обороны Украины освободили от российских захватчиков населенный пункт Благодатное Донецкой области. Сделать это удалось титаническим бойцам 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во содействии с подразделениями Сил обороны.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !