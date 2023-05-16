Маляр о ситуации в Бахмуте: 'освобождено около 20 кв. км'

В украинском военном руководстве прокомментировали ситуацию на Бахмутском направлении. Там заявили об успехах наших защитников и признали проблемы, которые добавляет российская федерация.

Так, 16 мая замминистра обороны Анна Маляр сообщила в Телеграм-канале, что наши войска всего за несколько дней смогли оттеснить врага с территории около 20 квадратных километров. Однако, на севере и юге этого направления идут тяжелые бои.

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"В то же время, враг несколько продвигается в самом Бахмуте, полностью уничтожая город артиллерией. Кроме того, враг подтягивает подразделения профессиональных десантников. Идут тяжелые бои с разным результатом", — написала Маляр.

По ее словам, украинские бойцы работают на грани возможностей и даже делают невозможным. "То, что оборона Бахмута длится столько месяцев, да еще и на определенных участках есть продвижение – это сверхусилия наших бойцов и высокий уровень профессиональности командования обороной", — сказала она.

Заместитель Резникова напомнила, что нашим защитникам удается достигать положительных результатов, несмотря на то, что россияне имеют значительное преимущество не только в количестве, но и в вооружении.

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"Вместе с тем благодаря действиям наших военных еще с прошлым летом не может реализовать свои планы на Бахмутском направлении", — резюмировала Маляр.

Напомним, в Бахмуте Донецкой области почти год продолжаются ожесточенные бои, однако российским интервентам не удается установить контроль над городом, несмотря на то, что туда забрасывают огромное количество "вагнеровцев". По данным Белого дома, с декабря 2022 года россияне потеряли в Бахмуте около 100 тысяч человек.

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