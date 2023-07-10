Маляр: в Бахмуте ВСУ взяли россиян в окружение. Карта фронта

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила о ситуации на фронте. По ее словам, враг в Бахмуте находится в окружении украинскими силами.

"В Бахмуте уже несколько дней наши защитники держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение врага по городу. Это стало возможно благодаря тому, что в процессе продвижения вперед наши войска взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута", – сказала Маляр.

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Что касается восточного направления, за неделю освобожденная от врага площадь составляла 24 кв. км (удалось отразить 4 кв. км территорий).

На южном направлении путем наступательных действий бойцы ВСУ продвинулись на определенных участках в глубь противника. Освобождены от врага 168,6 кв. км (за неделю отразили 10,2 кв. км территории).

Тем временем генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в своем Телеграмм-канале подтвердил слова Маляр, что враг в Бахмуте в ловушке.

"Бахмут. Враг находится в ловушке, город берется под огневой контроль Сил обороны… Работа продолжается. На Бахмутском направлении враг выбивается с позиций", – заметил Сырский.

Напомним, в Бахмуте на Донетчине почти год продолжаются ожесточенные бои, однако российским оккупантам не удается установить контроль над городом, несмотря на то, что туда забрасывают огромное количество "вагнеровцев". По данным Белого дома, с декабря 2022 года россияне потеряли в Бахмуте около 100 тысяч человек.