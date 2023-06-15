Марсоход Curiosity показал, как выглядят утро и день на Марсе на одном фото

Как выглядит утро и день на Марсе

Марсоход NASA Curiosity запечатлел необычный момент утра и дня на Марсе, а его фотографии были опубликованы на официальном сайте NASA.

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Эти снимки, снятые навигационными камерами Curiosity 8 апреля 2023 г., в 9:20 и 15:40 по местному марсианскому времени, стали сочетанием художественной интерпретации пейзажа и добавлением цвета к двум оригинальным черно-белым панорам.

Снимки сделаны неподалеку от горы Эолида, возвышающейся на высоту 5 километров в кратере Гейла на Марсе. В течение почти 11 лет марсоход изучает этот кратер. На фотографии виден передний план, на котором можно разглядеть часть самого марсохода с антеннами и ядерным источником энергии. Также в кадр попало устройство для изучения радиации на Марсе, данные из которого учёные используют для понимания того, как оградить будущих астронавтов от вредного излучения на Красной планете.

"Каждый, кто был в национальном парке, знает, что эта сцена выглядит иначе утром, чем днем. Съемка двух времен дня обеспечивает темные тени, потому что освещение поступает слева и справа, как на сцене, но вместо освещения сцены мы полагаемся на Солнце", – сказал инженер Curiosity Даг Эллисон из Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии, которое спланировало и обработало изображение.

Напомним, ранее ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить нашу планету и когда это может произойти.

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