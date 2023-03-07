Марсоход Curiosity сделал впечатляющие снимки сумеречных лучей на Марсе (фото)

Марсоход "Кьюриосити" впервые зафиксировал пробивающиеся сквозь облака солнечные лучи на Марсе. Это явление называется сумеречными лучами, которые до сих пор наблюдали только на Земле. Новые изображения помогут лучше понять погоду на Марсе. Фотографии были опубликованы на сайте NASA.

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Марсоход NASA Curiosity снял эти ''солнечные лучи'', сияющие сквозь облака на закате 2 февраля 2023 года, на 3730-й марсианский день, или сол

Что такое сумеречные лучи

Облака могут многое рассказать о погоде, составе и температуре атмосферы, а также о ветрах, бушующих на Красной планете, точно так же, как и на Земле. Однако сухая и разреженная атмосфера Марса не способствует формированию облаков. То есть новые фотографии – это редкость, которую очень ожидали исследователи.

На новой панорамной фотографии можно увидеть привычное для Земли явление сумеречных лучей. Это лучи солнечного света, которые на закате Солнца пробиваются сквозь облака, или листья деревьев на Земле. На Марсе свет пробивается через облака из замороженной углекислоты, находящиеся на высоте более 60 километров.

Кроме сумеречных лучей марсоход также увидел явление перелива облаков – солнечный свет преломлялся и рассеивался из-за льдинок у них так, что казалось, будто облака разноцветные. Специалисты NASA собрали каждую панорам из 28 отдельных снимков, которые "Кьюриосити" получил на свою камеру Mastcam.

Это радужное облако в форме перьев было снято сразу после заката 27 января 2023 года, на 3724-й марсианский день, или сол, миссии Curiosity

Ранее в NASA показали снимок таинственных отложений в кратерах на Марсе, сделавших аппарат HiRise космического корабля Mars Reconnaissance Orbiter.

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