Марсохід Curiosity зробив вражаючі знімки сутінкових променів на Марсі (фото)

Марсохід "К'юріосіті" вперше зафіксував сонячні промені на Марсі, які пробиваються крізь хмари. Це явище називається сутінковими променями, які досі спостерігали лише на Землі. Нові зображення допоможуть краще зрозуміти погоду на Марсі. Світлини були опубліковані на сайті NASA.

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Що таке сутінкові промені

Хмари можуть багато розповісти про погоду, склад і температуру атмосфери, а також про вітри, що вирують на Червоній планеті, точно так, як і на Землі. Проте суха та розріджена атмосфера Марса не сприяє формуванню хмар. Тобто нові світлини – це рідкість, на яку дуже очікували дослідники.

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На новій панорамній світлині можна побачити звичне для Землі явище сутінкових променів. Це промені сонячного світла, які на заході Сонця пробиваються крізь хмари, або листя дерев на Землі. На Марсі світло пробивається крізь хмари із замороженої вуглекислоти, що знаходяться на висоті понад 60 кілометрів.

Окрім сутінкових променів марсохід також побачив явище переливу хмар – сонячне світло заломлювалося та розсіювалося через крижинки у них так, що здавалося, ніби хмари різнокольорові. Фахівці NASA зібрали кожну з панорам з 28 окремих знімків, які "К'юріосіті" отримав на свою камеру Mastcam.

Раніше у NASA показали знімок таємничих відкладень у кратерах на Марсі, який зробив апарат HiRise космічного корабля Mars Reconnaissance Orbiter.

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