Марсоход NASA сфотографировал поразительный металлический метеорит, которому может быть миллиарды лет

Марсоход NASA Curiosity на красной планете у кратера Гейл заметил и сфотографировал металлический метеорит. Этот никелево-железный кусок имеет прозвище "Какао".

Как сообщает Universe Today, этот метеорит визуально выделялся из окружающей среды Марса. Он имел гладкую поверхность, округлую форму и признаки прохождения через атмосферу.

Кусок метеорита был покрыт красной пылью, его окружали чуть меньшие камни – регмаглипты. Какао около 30 см в длину. Исследователи космоса полагают, что он мог пролежать на поверхности Марса в течение длительного времени.

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Издание отмечает, что железо-никелевые метеориты являются самым редким типом метеоритов, так как на их долю приходится около 6% наблюдавшихся падений. Но из-за их яркого визуального облика они чрезмерно представлены в коллекциях. Они способны "пережить" прохождение сквозь атмосферу и более устойчивы к атмосферным воздействиям.

Большинство таких метеоритов происходят из ядер разрушенных планетезималей, образовавшихся в начале Солнечной системы.

Эти объекты были достаточно велики, чтобы различить их, когда были расплавлены. Они образовали ядро из плотного железа и никеля, подобно Земле. Однако многие из них разбились на астероиды. Считается, что подобным метеоритам могут быть миллиарды лет, они могли образоваться до возникновения Солнечной системы.

Напомним, недавно марсоход NASA Curiosity обнаружил удививший ученых камень.

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