Мартовское подорожание: в Украине вырастут цены на один из самых популярных базовых продуктов

В 2024 году в Украине произошел значительный рост цен на продукцию хлебопекарной отрасли. В 2025 году эта тенденция сохранится.

Об этом в комментарии для "Главреда" сообщила главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции ННЦ "Институт аграрной экономики" Светлана Черемисина. В течение 2024 года цены на хлебобулочные изделия росли стабильными темпами – от 1,5% до 3% ежемесячно. К концу года стоимость хлеба составляла:

хлеб пшеничный из муки высшего сорта вырос в цене до 51,91 грн/кг (+17,8%);

хлеб пшеничный из муки первого сорта – до 42,52 грн/кг (+19,0%);

хлеб ржаной – до 45,12 грн/кг (+20,6%);

батон подорожал на 20,6% и сейчас стоит 27,78 грн. за 500 грамм.

Согласно прогнозу эксперта, в 2025 году рост цен на хлеб продолжится. Только за январь-февраль этого года стоимость хлебобулочных изделий поднялась еще на несколько процентов:

хлеб пшеничный из муки высшего сорта вырос в цене еще на 3,4% – до 53,70 грн/кг;

хлеб пшеничный из муки первого сорта – на 2,1% – до 43,42 грн/кг;

хлеб ржаной – на 0,7% – до 45,45 грн/кг;

батон подорожал еще на 2,4% и сейчас стоит 28,46 грн. за 500 грамм.

Читайте также: Цены на базовый продукт снизятся уже в марте: эксперт раскрыл детали

Какие факторы приводят к удорожанию хлебобулочных изделий

Как отмечает Светлана Черемисина, подорожание хлеба связано с ростом стоимости сырья. В 2024 году цена на муку подскочила на 27%, достигнув 19,93 грн/кг. Масло подорожало на 23,5% и в конце года стоило 72,73 грн/л, а сахар вырос в цене на 2,9%, достигнув 33,16 грн/кг.

"С начала 2025 года цена муки выросла еще на 2,5% – до 20,43 грн/кг, масло подорожало на 3,5% и сейчас стоит 75,27 грн/л, цены на сахар остаются стабильными: с начала года продукт подешевел на 0,3% – до 33,06 грн/кг", – рассказала эксперт.

Кроме того, значительное влияние на себестоимость хлебобулочных изделий вызвал рост цен на зерно. В 2024 году закупочная стоимость пшеницы 2 класса поднялась на 71,3% – с 5953 грн/т до 9763 грн/т, а пшеница 3 класса подорожала на 59,9%, достигнув 9517 грн/т.

Тенденция к подорожанию сохраняется и в 2025 году. За январь-февраль цена пшеницы 2 класса выросла еще на 1200 грн/т, до 10 000 грн/т, а стоимость пшеницы 3 класса поднялась на 1300 грн/т, достигнув аналогичного уровня.

"Дорожают и другие составляющие технологического процесса хлебопечения. Ключевое влияние имеют сложная ситуация в энергетике, рост цен на топливо, увеличение налоговой нагрузки", – отметили в Институте аграрной экономики.

По оценкам Черемисиной, в Украине и в дальнейшем будет наблюдаться постепенный рост цен на хлебобулочные изделия. Ожидается, что в марте 2025 года их стоимость может подняться еще на 3-4%.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине резко возрастут цены на популярные продукты.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!