Массированная такая БПЛА по Липецкой области рф: взрывается на территории аэродрома, власти объявили об эвакуации (видео)

В ночь на 9 августа в Липецкой области россии был атакован военный аэродром. После атаки БПЛА власти региона объявили об эвакуации ряда населенных пунктов.

Региональное МЧС россии сообщило о пожаре на военном аэродроме в Липецкой области. Отмечается, что произошло "возгорание на военном аэродроме по третьему номеру".

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Поскольку этот аэродром находится вблизи населенных пунктов, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял решение провести эвакуацию таких поселков: Копцевые хутора, Федоровка, Яковля, Тынковка.

Из местных СМИ стало известно, что в результате атаки дронов в области был поврежден объект энергетической инфраструктуры, в результате чего ряд населенных пунктов был обесточен.

"Для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов вводится режим чрезвычайной ситуации на территории Липецкого муниципального округа", – сообщил Артамонов.

В настоящее время в регионе готовятся пункты временного размещения и транспорт. Жителям указанных населенных пунктов сообщили о необходимости следовать указаниям представителей экстренных служб.

По данным Минобороны рф, силы ПВО в ночь на 9 августа "перехватили и уничтожили" 75 беспилотников самолетного типа, в частности, 26 дронов уничтожены над Белгородской областью, 19 – над Липецкой, семь – над Курской, пять – над Брянской, четыре – над Воронежской, один над Орловской.

Генштаб ВСУ сообщил, что в результате удара по аэродрому "Липецк" было попадание в составы с управляемыми авиационными бомбами и еще ряд других объектов вблизи аэродрома.

"Зафиксировано несколько источников возгорания, поднялся сильный пожар и наблюдалась многократная детонация. Известно, что на аэродроме Липецк базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил россии. Результаты поражения уточняются".

Сообщение Генштаба по удару по аэродрому в Липецке. Источник: Скриншот Сообщение Генштаба по удару по аэродрому в Липецке. Источник: Скриншот

Напомним, 6 августа 2024 года российская сторона сообщила, что Силы обороны Украины прорвали границу в Курской области и зашли на территорию россии со стороны Сумщины.

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