Массированный обстрел 13 мая: в Хмельницком попадание в критический объект, в Николаевской области в промышленное предприятие (подробности)

В ночь на 13 мая российская террористическая армия раз атаковала мирные украинские города. По данным Командования Воздушных сил ВСУ, этой ночью Украина была атакована с северного и южного направлений 21 ударными БпЛА "Shahed-136/131".

Силы ПВО на разных направлениях ликвидировали 17 дронов-камикадзе. Кроме того, ночью уничтожена БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

"К сожалению, есть попадание вражеских беспилотников по объектам инфраструктуры в Хмельницкой области. Местные власти и службы работают над ликвидацией последствий", – говорится в сообщении.

Что известно о массовой атаке россиян в ночь на 13 мая:

Первым под удар попал Николаев.

Как сообщил руководитель областной администрации Виталий Ким, в результате атаки зафиксировано попадание в предприятия города и в пятиэтажку.

В два ночи Ким написал в Телеграмме: "Все логично. Атаковали колбасу, потом "нашу рябу", потом хлеб… Пожар также на первом этаже жилой пятиэтажки. Без жертв, трое травмированных в жилом доме. Пожары ликвидированы".

Под утро Виталий Ким сообщил детали российской атаки. По его словам, враг ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131" атаковал город в 01:23.

"Из-за попадания боеприпасов повреждение получил пятиэтажный жилой дом и разрушено двухэтажное здание на предприятии. В результате обстрела возникли пожары на обоих объектах, которые были оперативно ликвидированы подразделениями ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. Три человека пострадали", — написал он.

По его информации, силы воздушного командования "Юг" в Николаевской области этой ночью сбили один ударный БПЛА врага.

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Также о прилетах сообщили в Хмельницкой ОГА. "Сегодня во время воздушной тревоги враг атаковал Хмельнитчину. К сожалению, есть прилет по критической инфраструктуре. Объект находится за пределами населенных пунктов. Сохраняем спокойствие. Соответствующие службы работают. Отдельные поезда сегодня будут следовать измененным графиком", – говорится в сообщении.

В мэрии города Хмельницкого рассказали, что в результате взрывных волн в городе повреждены дома.

Городской голова Хмельницкого Александр Симчишин в Фейсбуке написал: "В Хмельницком прилеты не зафиксированы. Однако в результате террористической атаки попадание в объект на территории одной из общин Хмельницкого района. Пожар продолжается. В результате взрывных волн в Хмельницком повреждены учебные заведения, медицинские заведения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и индивидуальные жилые дома.

Симчишин сообщил, что "есть пострадавшие и раненые жители общины. Количество уточняется".

Первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин во время телемарафона уточнил, что в результате обстрелов 5 травмированных жителей общины.

Киевская городская военная администрация утром 13 мая сообщила, что "враг совершил нападение, используя исключительно беспилотные летательные аппараты".

В Киеве воздушная тревога продолжалась 2,5 часа, поскольку в небе по направлению к столице были зафиксированы иранские барражирующие боеприпасы "Shahed". "Все вражеские дроны, которые двигались по курсу на Киев, успешно уничтожены... В столице разрушений и травмированных не зафиксировано", — отметил начальник КМВА Сергей Попко.

На Киевщине в результате падения беспилотника повреждения получил жилой дом. Об этом сообщил спикер ГСЧС Александр Хорунжий.

Во Львовской области жители тоже слышали взрывы ночью. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что это работало ПВО в соседнем регионе. "Была угроза атаки вражескими дронами-камикадзе. Во Львовской области спокойно. Звуки взрывов, которые слышали в разных районах нашей области, – это эхо работы ПВО в другой области".

Напомним, 3 мая враг массово атаковал жилые дома и объекты инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Также был зафиксирован прилет по Николаеву. Враг применил ракеты и иранские дроны-камикадзе.

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